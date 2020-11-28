Названы города ХМАО с самыми безответственными бизнесменами

Бизнесменам выписали штрафы почти на 5,5 миллиона рублей.

Предпринимателей поймали на типичных нарушениях: отсутствие масок у сотрудников, неправильное ношение средств индивидуальной защиты, некачественно проводимая уборка поверхностей с дезинфицирующими средствами. Также бизнесмены не обращали внимание на покупателей без масок. Некоторые владельцы точек не устанавливали очистители воздуха в подсобных помещениях.

По данным Роспотребнадзора, самые недобросовестные предприниматели работают в Югорске и Советском районе. Там закрыты 15 предприятий, штрафов выписано на 374,5 тысячи рублей. Далее идут Нягань и Октябрьский район, где тоже закрыты 15 предприятий, а бизнесменов наказали на 1,226 миллиона рублей. В Сургуте закрылись 11 предприятий, штрафы выписаны на сумму в 547 тысяч рублей.

На четвертом месте оказались Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район. Там приостановлена деятельность 10 предприятий, предпринимателям предстоит заплатить 375 тысяч рублей. Замыкает топ-5 городов-нарушителей Нижневартовск. В нем теперь не работает девять предприятий, бизнесмены лишились 290 тысяч рублей.