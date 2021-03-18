Названы города, где в пандемию сильнее пострадала индустрия красоты

В Томске и Саратове больше, чем в других городах пострадала индустрия красоты из-за пандемии коронавируса. За год число салонов в этих городах сократилось на 38% и 29% соответственно. В крупных городах количество салонов красоты сократилось в среднем на 10%.

Гесервис 2ГИС и платформы с безопасными сделками «СберУслуги» провел исследование влияния пандемии на бьюти-индустрию, результаты которого оказались в распоряжении РБК.

В городах население которых превышает 500 тысяч человек, число салонов красоты снизилось до 22,9 тысячи. Больше всех пострадали бизнесмены в Томске, где количество парикмахерских и маникюрных салонов сократилось на 38%, в Саратове — 29% и в Тюмени — 27%.

В городах-миллионерах больше всего пострадали предприниматели Омска. С начала 2020 года число салонов красоты сократилось на 24%. В Перми закрылись около 19,8% заведений, в Нижнем Новгороде — 16,5%, в Волгограде — 15,6% и в Ростове-на-Дону - 15%.

Незначительные изменения произошли в Санкт-Петербурге. Там количество салонов красоты сократилось на 9%, в Москве 3,3% предпринимателей потеряли свой бизнес, а в Екатеринбурге всего 0,4%.

По данным сервиса «СберУслуги» во время пандемии в восемь раз выросло количество самозанятых, которые предоставляют свои услуги в сфере красоты.