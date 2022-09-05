Общество 05 сентября 2022, 17:49 Поделиться Telegram

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Viber Названы города, где россияне чаще покупают маленькие квартиры

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Россияне се чаще стали покупать квартиры с небольшой площадью. На первом месте по этому показателю Санкт-Петербург, сообщило РИА ФАН со ссылкой на эксперта по недвижимости Ильдара Хусаинова.

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По данным сайта «Дни.ру», средняя площадь покупаемого в Петербурге жилья составляет 49 квадратных метров. На втором месте стоит Нижний Новгород, там средняя площадь равна 53,2 квадратных метра. На третьем месте Краснодар — 48,1 квадратных метра. Москва заняла четвертое место — 53,1 квадратных метра.

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