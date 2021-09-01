Названы города, где ипотека подорожала больше всего на вторичное жилье

Названы города России, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего за последние три года. Лидерами стали Сочи и Новороссийск.

Средний ежемесячный платеж по ипотеке при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке также подорожал в Братске, Нижнекамске и Улан-Удэ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на консалтинговую группу SRG.

«Средний ежемесячный платеж по ипотеке в 100 крупнейших городах России на однокомнатные квартиры при первоначальном взносе 30%, сроке 15 лет, годовой ставке 8,16% составляет 17,1 тысячи рублей. За три года средний платеж вырос на 20,62% даже с учетом того, что в 2018 году средняя ипотечная ставка составляла 9,77%. Ставка снизилась, однако средняя стоимость однокомнатной квартиры увеличилась на 32,58%», — сообщили аналитики компании.

Средний платеж в Сочи составил при ипотеке на однокомнатную квартиру на 15 лет с первоначальным взносом 30% за три года вырос на 96,24% и стал равен 46,1 тысячи рублей. В Новороссийске при таких же условиях платеж вырос на 66,5% и составил 27,33 тысячи рублей. В Братске — на 49,52%, до 11,4 тысячи, в Нижнекамске — на 44,15%, до 12,1 тысячи, в Улан-Удэ — на 40,12%, до 15,6 тысячи​​​.

В Москве средний ежемесячный платеж увеличился на 24,59%, до 64,3 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 28,32%, до 38,3 тысячи рублей.

Выгоднее стало платить ипотеку в Саранске, платеж упал на 1,97% до 12 тысяч рублей. В Комсомольск-на-Амуре на 2,19%, до 9,6 тысячи, в Таганроге на 2,64%, до 9,8 тысячи рублей, в Нижнем Тагиле на 4,98%, до восьми тысяч рублей, в Шахтах на 6:07%, до 7,4 тысячи рублей, в Рыбинске на 10,06%, до семи тысяч рублей, в Орске на 12,64%, до 4,8 тысячи рублей.

Эксперты отметили, что ставка по ипотеке на вторичном рынке к концу года вырастет до 9%. Из-за этого ежемесячный платеж для однокомнатной квартиры сроком на 15 лет и с первоначальным взносом 30% вырастет на 4,87%.