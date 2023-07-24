Общество 24 июля 2023, 14:08 Названы главные страхи россиян во втором квартале 2023 года «Коммерсант»: во II квартале 2023 года россияне больше всего боялись диверсий в стране РИА «Новости»

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Во апреле — июне текущего года россиян больше всего тревожили диверсии в стране. Об этом написал «Коммерсант», сославшись на доклад в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС». Аналитики опирались на отклики пользователей соцсетей.

Тревожность, связанная с диверсионной деятельностью в России, во втором квартале выросла в два раза: если в начале года суммарный индекс составлял 683,4 медиаюнга (единица воспроизводства тревоги, которую применяет коммуникационная компания КРОС), то впоследствии увеличился до 1584,8. Больше всего людей напугали майская атака беспилотников на Москву, попытка мятежа ЧВК «Вагнер», теракт в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, попытка атаки дронов на Кремль и разные регионы России, покушение на писателя Захара Прилепина, рейд диверсантов в Белгородскую область в конце мая.

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Помимо этого, россияне боялись пожаров и наводнений, контрнаступления ВСУ, роста ядерной угрозы, алкогольных отравлений, их тревожили вопросы мобилизации и призыва, нашествие шелкопряда и ущемление российских спортсменов в мире.

В КРОС отметили, что впервые с начала спецоперации россияне стали острее воспринимать не связанные с ней темы.