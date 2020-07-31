Названы главные страхи работающих россиян

Работающих россиян преследуют различные страхи. Многие боятся потерять доход, кого-то пугает увольнение, а некоторые страшатся нового коронавируса.

Почти две трети жителей РФ — 62% — признались, что испытывают страх из-за возможной потери дохода. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Еще 19% респондентов опасаются, что их уволят. В боязни заразиться коронавирусом признались 13% опрошенных. Волнуются о вероятном закрытии компании, в которой работают, 6% участников опроса.

Если увольнение будет внезапным, то без накоплений останутся 42% респондентов. У 23% накопленных средств хватит максимум на три месяца. Меньше 30 дней продержатся благодаря имеющемуся буферу 22% россиян, более трех месяцев — 13%.

Если пособие по безработице в РФ поднимут до уровня средней зарплаты, то у многих россиян, по мнению эксперта, исчезнет стимул работать. Некоторые получают меньше уровня среднего заработка.

Тем временем компаниям предложили доплачивать за прием на работу выпускников 2020 года, окончивших вузы и среднеспециальные учреждения образования.