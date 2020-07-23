Названы главные спонсоры пиратских онлайн-кинотеатров

Незаконные интернет-казино и букмекеры финансируют пиратов по полной и дают деньги на все: от изготовления так называемой экранки до перевода и продвижения. Взамен нелегальные онлайн-кинотеатры предоставляют своим спонсорам рекламную площадку, которую те больше нигде не смогли бы получить, так как казино в России запрещены, а реклама букмекерских контор ограничена.

«Организаторы азартных игр остро нуждались в медиа, которые согласились бы размещать их рекламу, а поскольку ни один легальный ресурс на это не шел, им пришлось создать новое собственное медиа», — приводит РБК слова главы ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина.

Информация о пиратских ресурсах распространяется в интернете видеобалансерами — агрегаторами, которые подсовывают пользователям незаконный контент. Работают эти видеобалансеры на основе вполне легальной инфраструктуры. По данным Group-IB, пираты не стоят на месте и постоянно ищут новые способы дохода. В последнее время они начали перехватывать спортивные трансляции, которые стали отличным плацдармом для раскрутки «серых букмекеров».

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали, что злоумышленники изучили способ, как распространять вредоносное ПО под видом сериалов Netflix и контента таких популярных сервисов, как «КиноПоиск» HD, Okko и IVI.