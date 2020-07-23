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    23 июля 2020, 10:27

    Названы главные спонсоры пиратских онлайн-кинотеатров

    Андрей Иванов

    Пиратские онлайн-кинотеатры живут исключительно за счет рекламы нелегальных казино и букмекерских контор. Организаторы незаконных азартных игр и пираты успешно сосуществуют в Сети уже давно. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование компании Group-IB.
    Названы главные спонсоры пиратских онлайн-кинотеатров

    Незаконные интернет-казино и букмекеры финансируют пиратов по полной и дают деньги на все: от изготовления так называемой экранки до перевода и продвижения. Взамен нелегальные онлайн-кинотеатры предоставляют своим спонсорам рекламную площадку, которую те больше нигде не смогли бы получить, так как казино в России запрещены, а реклама букмекерских контор ограничена.

    «Организаторы азартных игр остро нуждались в медиа, которые согласились бы размещать их рекламу, а поскольку ни один легальный ресурс на это не шел, им пришлось создать новое собственное медиа», — приводит РБК слова главы ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина.

    Информация о пиратских ресурсах распространяется в интернете видеобалансерами — агрегаторами, которые подсовывают пользователям незаконный контент. Работают эти видеобалансеры на основе вполне легальной инфраструктуры. По данным Group-IB, пираты не стоят на месте и постоянно ищут новые способы дохода. В последнее время они начали перехватывать спортивные трансляции, которые стали отличным плацдармом для раскрутки «серых букмекеров».

    Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали, что злоумышленники изучили способ, как распространять вредоносное ПО под видом сериалов Netflix и контента таких популярных сервисов, как «КиноПоиск» HD, Okko и IVI.

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