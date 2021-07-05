Названы главные признаки прослушки телефона

Любой человек при разговоре по телефону может самостоятельно определить, что его прослушивают. Главным признаком является быстрый расход заряда батареи, заявил партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Эксперт пояснил, что аккумулятор может быстро садиться и по другим причинам, в частности из-за множества одновременно работающих приложений. Но если заряд падает во время разговора или при переписке в мессенджере, это может быть сигналом о том, что за беседой следят третьи лица, сообщило агентство «Прайм».

По словам Мясоедова, киберпреступники, которые могут прослушивать телефоны, тщательно прячутся и включаются только в нужные моменты. Так им удается скрывают свое постоянное присутствие на чужом устройстве.

Специалист обратил внимание на то, что люди при скачивании приложений часто дают согласие на все условия пользования. При этом они не думают о том, что разрешают доступ к микрофону и камере телефона. Из-за этого злоумышленникам проще прослушивать их телефоны.

Мясоедов добавил, что еще одним признаком прослушки может быть таргетированный под разговоры контент. В этом случае пользователь внезапно начинает видеть рекламу или сообщения с неизвестного номера о том, что он совсем недавно обсуждал во время беседы.

Эксперт подчеркнул, что при подозрении о прослушке нужно сразу выключить телефон, а потом обратиться в сервисный центр.