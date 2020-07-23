Названы главные привилегии беременных на рабочем месте в России

Так, при установлении беременности девушка должна быть переведена на работу, которая не связана с использованием компьютеров. Если начальник не может подобрать ей другую должность, он обязан освободить отпустить ее домой с сохранением среднего заработка.

Помимо прочего, если девушка ждет ребенка, она может работать практически до родов. Девушку не имеют права уволить против ее воли. Также женщинам, которые только устраиваются куда-либо, важно знать, что при приеме на работу они освобождаются от тестов и испытательного срока.

Еще беременная сотрудница имеет право в рабочее время ходить на прием к врачам. Во время визита в больницу женщина не теряет свой заработок. Если работодатель не знал о том, что сотрудница планирует стать матерью, это не освободит его от ответственности за нарушение норм трудового закона.