Названы главные ошибки при подготовке клубники к зиме

Чтобы клубника не погибла за зиму, дачникам следует запомнить правила подготовки ягоды к холодам. Утро.ру перечислило основные ошибки, которые часто допускают с клубникой осенью.

Чтобы клубника быстро росла по весне, перед наступлением холодов ей необходим тщательный полив. На один квадратный метр земли может потребоваться до 10 литров воды.

Не стоит игнорировать мульчирование. Но для него нужно выбрать правильные материалы. Лучше всего использовать те, которые подкисляют почву — например, опилки хвойных деревьев. Используют также кору сосны или кедра и еловые шишки.

В качестве удобрения лучше всего подойдет древесная зола. Слишком большое количество азотных удобрений и суперфосфата может навредить клубнике.

Наконец, опытные огородники знают, что нельзя пренебрегать снегозадержанием. Клубнику должны покрывать большие шапки снега — они будут служить утеплителем и растение хорошо перенесет зимний период.