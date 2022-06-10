Названы главные ошибки начинающих кошатников

Многие думают, что ухаживать за кошкой проще простого, но на самом деле есть несколько правил, которых нужно придерживаться, чтобы животное было здоровым и счастливым. «Ридус» перечислил основные ошибки начинающих кошатников.

Главная ошибка — отказ от стерилизации. У кошек нет необходимости заводить потомство, они не испытывают «счастье материнства», как люди, а у нестерилизованной кошки в зрелом возрасте могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Также кошку регулярно нужно обрабатывать от паразитов, а каждый год делать обязательные прививки в ветеринарной клинике.

Не стоит перекармливать кошку. Корма нужно класть ровно столько, сколько указано на его упаковке, рассчитывая дозу по возрасту, весу и уровню активности животного. Многие кошки всеядны, но подкармливать со стола тоже не стоит, некоторые продукты могут быть опасными для кошки, например, шоколад, виноград и изюм, цитрусовые, орех макадамия, лук и чеснок, грибы, дрожжевое тесто.

Не стоит забывать также про игры с питомцем — так кошке не будет скучно, она будет оставаться бодрой и активной.