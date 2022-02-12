Названы главные опасности для детей дома

Дом может стать опасным местом для ребенка, оставленного без присмотра. Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова рассказала «360», что среди угроз — маленькие предметы, розетки и бытовая химия. Кроме того, нельзя оставлять детей одних в ванной или играть на подоконнике.

По словам детского омбудсмена, она проводила опросы среди родителей по поводу главных опасностей в домашней обстановке для маленьких детей. Чаще всего, подчеркнула она, родители рассказывают о тех рисках, с которыми столкнулись сами.

«Дети давятся мелкими предметами, лего, магнитные шарики глотают. У нас был случай, когда ребенок проглотил что-то из киндер-сюрприза. Дети тянут за шнур из розетки, их может ударить током. Дети остаются в ванне одни, казалось бы, на минуту, начинают захлебываться и тонут», — рассказала Мишонова.

Высоки риски падения с высоты для детей, например с пеленальных столиков или стиральных машин, на которые родители могут положить ребенка всего на минуту.

«Дети делают все молниеносно. Они залезают на подоконник с кровати или со стула, который вы подставили под подоконник, молниеносно», — сказала она.

Также, отметила Мишонова, большую опасность для детей представляет бытовая химия и лекарства, которые могут оказаться в доступном месте.

«Потому что есть ощущение, что ребенок не дотянется, не долезет, не откроет. Так вот, он залезет, откроет, дотянется — даже туда, куда вы не можете себе представить. Таких бытовых неурядиц и опасностей очень много для маленьких детей», — подчеркнула она.

Также есть риск и в том, что ребенок опрокинет на себя какой-то тяжелый предмет, например что-то из мебели. В таких ситуациях отвлечение родителя даже на одну минуту может привести к трагичным последствиям.