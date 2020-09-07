Названы главные очаги опасности для одиноких пенсионеров

Первое, что следует изменить — коры. Отмечается, что они есть почти у всех пенсионеров, многие из них упорно не хотят их выкидывать. Однако они потенциально опасны. Человек с плохим зрением может не заметить, что угол загнулся. Как итог — он споткнется и упадет. Если напольное покрытие небольшое — оно может поехать, что также влечет за собой падение и травму. Чтобы этого избежать необходимо между полом и ковром постелить подстилку, которая позволить избавиться от скольжения.

На втором месте находятся неисправные электроприборы. Они могут стать причиной возгорания. Из-за плохого слуха и ослабленного зрения пенсионер не сразу может заметить огонь.

Также стоит обратить внимание на плохое освещение в квартире. Если пожилой человек встает ночью, чтобы дойти до кухни или туалета, он не всегда может найти выключатель. Как итог — синяки и травмы.

Самый серьезный очаг опасности — газовые плиты. Пенсионер, живущий один, может забыть выключить газ или забыть, что у него готовится что-то. Возможно, что произойдет утечка газа, которую замечают не сразу.