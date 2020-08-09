Названы главные недостатки российских курортов во время пандемии

Россияне чаще всего жалуются на несоблюдение социальной дистанции на пляжах российских курортов во время пандемии коронавируса. Соотечественников не устраивают длинные очереди и легкомысленное отношение работников кафе и гостиниц к ношению защитных масок.

Инициатор горячей линии и первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина рассказала, что в центр «Безопасность 2.0» постоянно звонят и пишут россияне, которые оставляют жалобы на обстановку на курортах.

«65% из них — жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают безопасную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах. Сообщали о том, что были большие очереди, например, на канатной дороге в Красной Поляне. При этом граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках», — приводят «Известия» слова Суторминой со ссылкой на РИА «Новости».

Люди сообщали о том, что обслуживающий персонал носит маски, не прикрывая рта и носа. Были жалобы и на отсутствие санитайзеров и дезинфицирующих средств и плохую уборку в номерах.

Ранее туристический консультант Светлана Щипанова рассказала, что большинство российских отелей на курортах до сих пор не могут предоставить гражданам достойный сервис, пишет Ura.ru.