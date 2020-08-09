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    09 августа 2020, 11:04

    Названы главные недостатки российских курортов во время пандемии

    Андрей Иванов

    Россияне чаще всего жалуются на несоблюдение социальной дистанции на пляжах российских курортов во время пандемии коронавируса. Соотечественников не устраивают длинные очереди и легкомысленное отношение работников кафе и гостиниц к ношению защитных масок.
    Названы главные недостатки российских курортов во время пандемии

    Инициатор горячей линии и первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина рассказала, что в центр «Безопасность 2.0» постоянно звонят и пишут россияне, которые оставляют жалобы на обстановку на курортах.

    «65% из них — жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают безопасную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах. Сообщали о том, что были большие очереди, например, на канатной дороге в Красной Поляне. При этом граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках», — приводят «Известия» слова Суторминой со ссылкой на РИА «Новости».

    Люди сообщали о том, что обслуживающий персонал носит маски, не прикрывая рта и носа. Были жалобы и на отсутствие санитайзеров и дезинфицирующих средств и плохую уборку в номерах.

    Ранее туристический консультант Светлана Щипанова рассказала, что большинство российских отелей на курортах до сих пор не могут предоставить гражданам достойный сервис, пишет Ura.ru.

    Новости SMI.FM