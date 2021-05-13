Названы главные нарушители авторских прав в интернете

Главными нарушителями авторских прав в Сети являются сайты, которые предоставляют доступ к чужому контенту за демонстрацию рекламы. Об этом «Парламентской газете» рассказала сенатор Ирина Рукавишникова.

По ее словам, специалисты выделили четыре категории нарушителей авторских прав в интернете.

«Первая — это сервисы, которые предоставляют бесплатный доступ к чужим результатам интеллектуальной деятельности, например, за демонстрацию рекламы, то есть пиратство в чистом виде», — цитирует издание Рукавишникову.

Сенатор добавила, что во вторую категорию отнесли сайты, которые дают платный доступ в виде к чужому контенту без разрешения правообладателей. Далее идут социальные сети и облачные хранилища. В четвертой категории, отметила сенатор, находятся локальные сети, через которые пользователи напрямую обмениваются файлами.

В конце апреля Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) пожаловалась в Генпрокуратуру на «Яндекс». В обращении говорится, что поисковик выдает пиратские ссылки на электронные и аудиокниги.