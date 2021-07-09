Названы самые уязвимые для «дельта»-штамма коронавируса люди

Люди в возрасте 14-29 лет наиболее уязвимы для «дельта»-штамма коронавируса. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Специалист напомнил, что сначала под прицелом коронавируса были люди в возрасте 65 лет и старше. Но сейчас ситуация изменилась, и в основном в фокусе молодые мобильные люди и дети.

«И мы отмечаем семейные очаги, когда вместе с детьми одномоментно болеют и родители — и наоборот», — пояснил Горелов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Иммунолог отметил, что при заражении «дельта»-штаммом коронавируса заболевший испытывает пробелы с пищеварением. Это самый распространенный симптом. Он проявляется у каждого третьего заразившегося из числа тех, кто обратился к медикам.

Ученые полагают, что «дельта» —штамм особенно заразен. По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на долю «дельты» пришлось почти 66% всех штаммов, выявленных в России с начала лета с начала лета.