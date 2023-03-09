Общество 09 марта 2023, 18:40 Названы главные места-рассадники бактерий на кухне

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Кухня — это одно из самых потенциально грязных мест в квартире, именно в этом помещении больше всего рассадников бактерий. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Daily Express.

Места, где скапливается наибольшее количество возбудителей инфекций — это кухонные сушилки и полотенца. Также бактерии селятся в раковине и мусорном ведре. За чистотой этих мест нужно следить с особым вниманием, потому что иначе можно подхватить кишечную инфекцию или заработать расстройство желудка.

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Но самое грязное место на кухне — это банка со специями. Ее саму часто берут грязными руками, но редко подвергают достаточной обработке. И бактерии попадают внутрь на специи, а дальше — в пищу.

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