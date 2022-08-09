Названы главные летние тренды в дизайне интерьера

Летом популярны интерьерные решения в стиле минимализм — это простые линии, светлые оттенки, мебель с плавными формами, рассказала дизайнер Алена Власова. Ее слова привело РИА «Новости».

Специалист посоветовала отказаться от сложного декора, в том числе многоуровневых потолков и барочных карнизов. Сейчас пользуются спросом диваны в виде фасолины, округлые кресла из велюра и ткани букле, пояснила Власова.

Популярность минимализма объясняется ростом цен на материалы и предметы интерьера. Именно поэтому многие предпочитают лаконичные решения, отметила Власова. С ней согласна дизайнер Юлия Андреева.

«Все чаще клиенты выбирают простые интерьеры, которые актуальны долгое время и которые при необходимости можно самостоятельно доработать или обновить», — уточнила она.

Многие просят специалистов обустроить жилье таким образом, чтобы оно способствовало релаксации. Речь идет о создании зон для отдыха с элементами природы.

Дизайн квартиры может многое рассказать о его владельце, считает Инна Каминская. Те, кто предпочитает подчеркивать свое положение, выбирают причудливую и дорогую мебель.