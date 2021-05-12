Названы главные фейки, которые появились после стрельбы в Казани

После стрельбы в казанской школе в сети стали появляться информационные вбросы с недостоверной информацией. Их можно разделить на три типа. Фейковые сообщения уже начали проверять правоохранительные органы, заявили в пресс-службе главы Татарстана.

«Точное количество фейков назвать крайне сложно, потому что они росли в геометрической прогрессии. Их действительно было много, особенно в первые минуты», — привело РИА «Новости» слова пресс-службы.

Собеседник агентства разделил сообщения с недостоверными сведениями на три типа. В первый попали рассказы очевидцев, которые опровергались сотрудниками полиции. В качестве примера сотрудница пресс-службы привела информацию о том, что стрелок был не один. Хотя на самом деле парень действовал в одиночку. Также было много фейковых сообщений о якобы подобных случаях в других школах. Еще писали о нехватке крови на станции переливания.

«Еще тиражировалось в соцсетях и в мессенджерах аудиосообщения такого содержания: „у меня знакомая работает на ‚скорой‘, она была внутри в школе, там на каждом этаже большое количество трупов“. Такие сообщения, конечно, пугали всех родителей в городе. Такие аудио требуют отдельного внимания правоохранительных органов, проверки уже ведутся», — отметили в пресс-службе.

После стрельбы в школе журналисты опубликовали фотографию не нападавшего, а его тезки. В итоге подростку стали писать угрозы. По словам собеседницы агентства, с такой ситуацией пришлось столкнуться впервые.

«Постарались оперативно отреагировать. Благо в этот момент были прямые эфиры, Первый канал дал опровержение. Но тем не менее, стресс ребенок получил, и его родители тоже. Встал вопрос о необходимости охраны жилища, когда они стали получать угрозы», — рассказала она.

Вооруженное нападение на школу № 175 произошло в Казани утром 11 мая. Огонь по детям и взрослым открыл бывший ученик учебного заведения. Его жертвами стали семь детей и двое взрослых. СК завел уголовное дело о массовом убийстве.