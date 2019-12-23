Названы герои года российского бизнеса по версии Forbes

В 2019 году российский бизнес пережил крупные сделки с западными инвесторами и столкнулся с непростыми моментами. Настоящими героями в этой сфере признали нескольких человек по версии Forbes.

Победителей в 15 номинациях объявил журнал Forbes. Бизнесменом года он назвал владельца группы «Онэксим» и основателя партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова. Продавцом года стал миллиардер Аркадий Ротенберг за сделку по крупнейшему подрядчику «Газпрома», а звания «Компания года» удостоили «Лукойл».

В номинации «Компромисс года» лучшим признали российского миллиардера Олега Дерипаску. Он добился договоренности с Минфином США касательно вывода активов из-под санкций.

«Загадкой года» назвали новых акционеров «Газпрома», которым компания двумя траншами продала 6,5% на сумму в 326,8 миллиарда рублей.

Ситуация в банке «Восточный» победила в номинации «Конфликт года»: из-за акционерного конфликта под домашним арестом оказался основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви.

Сбербанк благодаря своему президенту Герману Грефу стал лучшим в «Трансформации года». В 2019-м в банке произошел ряд реформ, его дополнили рядом цифровых активов, в том числе совместным предприятием с Mail.ru и акциями Rambler.

«Открытием года» признали основателя венчурного фонда SDVent Дмитрия Волкова. «Сделку года» совершил основатель холдинга дейтинговых сервисов MagicLab Андрей Андреев, который продал контрольный пакет акций холдинга американскому инвестфонду Blackstone.

Ранее в Forbes назвали самых успешных и удачливых богачей во всем мире.