Названы фразы, которые ни в коем случае нельзя говорить телефонным мошенникам

Самый лучший способ сохранить свои деньги в безопасности — вообще никогда не разговаривать с телефонными мошенниками. Но если разговор уже начался, есть некоторые фразы, которые произносить нельзя. Какие — рассказал агентству «Прайм» управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Ни при каких условиях не стоит говорить в телефон да или нет. Именно эти слова могут быть записаны, а потом использованы в тех организациях, где есть функция распознавания голоса. Еще не стоит вообще называть никакие цифры, что бы они ни значили.

Разумеется, нельзя оглашать свои данные или сведения о банковской карте. Стоит помнить, что сами банки вообще никогда не звонят с подобными вопросами. Вся информация есть у них в базах, или они просят прийти в офис. Банки звонят только с официальных номеров, и никогда — со сторонних и неопределяемых. То же касается и смс-сообщений.

Чаще всего люди попадаются на банальные уловки мошенников из-за неожиданности или внезапной паники. Не стоит суетиться из-за звонка. Лучше всего сразу положить трубку и перезвонить на официальный номер банка, где расскажут всю правдивую информацию.