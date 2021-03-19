Названы факторы улучшения ситуации с коронавирусом в России

Эпидемическая ситуация в России стабилизировалась. Ковид начал отступать еще в декабре. На это оказали влияние соблюдение ограничений, масштабная вакцинация и иммунитет, который сформировался у людей естественным путем. Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах девяти-10 тысяч. Причем тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших почти достигло 30 тысяч в сутки», — заявила Пшеничная.

Собеседница добавила, что весной возможен небольшой рост заболеваемости COVID-19 в пределах от одной до нескольких тысяч заболевших, но если люди продолжат соблюдать меры предосторожности и будут активно делать прививки, то к концу сезона ситуация выровняется.

В декабре в России началась масштабная вакцинация во всех регионах. Власти планируют привить более половины населения, чтобы сформировался коллективный иммунитет. После этого можно будет отменить оставшиеся ограничения и вернуться к нормальной жизни.