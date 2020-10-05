Названы ежемесячные траты россиян на автомобиль

Российским автомобилистам приходится ежемесячно тратить на машину определенную сумму. Чуть меньше чем у половины владельцев авто на эти цели уходит около пяти тысяч рублей.

Во столько содержание машины обходится для 42% россиян, сообщил ТАСС со ссылкой на проведенный РГС Банком опрос.

Еще 19% тратят на автомобиль 5-10 тысяч рублей, у 11% в месяц уходит 10-15 тысяч, у 16% — 15-20 тысяч рублей. Более 20 тысяч рублей в месяц тратят 12% респондентов.

В вопросе содержания авто самыми экономными, как выяснилось, являются жители Ростова-на-Дону. Там больше половины горожан укладываются в пять тысяч рублей в месяц. Аналогичной суммы, как показал опрос, хватает только трети московских автомобилистов. Самыми расточительными в этом плане оказались жители Санкт-Петербурга. В городе на Неве каждый пятый опрошенный водитель в месяц тратит на машину более 20 тысяч рублей.

В числе расходов специалисты учитывали траты на бензин, госпошлины, штрафы, страхование, платные трассы, парковки, ремонт и другие платежи.

На общие нужды 37% опрошенных автомобилистов тратят до 25 тысяч рублей ежемесячно. На оплату товаров и услуг у 18% респондентов уходит 25-50 тысяч рублей, у 12% — 50-75 тысяч, у 17% — от 75 до 100 тысяч рублей. Сумма покупок превышает 100 тысяч рублей у 16% владельцев авто.

Автомобиль, по данным опроса, есть у 47% российских семей. Среди них больше чем у половины — у 59% — машина одна, у 26% их две, у 15% — три и более.

Участие в исследовании приняли свыше 3,3 тысячи респондентов старше 18 лет из российских городов с населением свыше 100 тысяч человек.