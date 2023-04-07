07 апреля 2023, 00:33
Названы этапы подготовки к Пасхе
Навести порядок посоветовали во время подготовки к Пасхе
К празднованию Пасхи необходимо подготовиться заранее. NEWS.ru рассказал, что делать на пасхальной неделе.
В период подготовки к Пасхе нельзя ругаться и сквернословить. Кроме того, стоит постараться простить обиды и наладить отношения со своими недругами. В вербное воскресенье верующим стоит навести порядок, а приобретать продукты к празднику можно, начиная со среды, написала «ПолитЭкспресс».
Реклама
В четверг необходимо варить яйца, печь куличи и украшать дом к Пасхе.
Праздники
Пасха
Реклама
Реклама