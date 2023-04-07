Общество 07 апреля 2023, 00:33 Названы этапы подготовки к Пасхе Навести порядок посоветовали во время подготовки к Пасхе

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К празднованию Пасхи необходимо подготовиться заранее. NEWS.ru рассказал, что делать на пасхальной неделе.

В период подготовки к Пасхе нельзя ругаться и сквернословить. Кроме того, стоит постараться простить обиды и наладить отношения со своими недругами. В вербное воскресенье верующим стоит навести порядок, а приобретать продукты к празднику можно, начиная со среды, написала «ПолитЭкспресс».

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В четверг необходимо варить яйца, печь куличи и украшать дом к Пасхе.