Общество 15 июля 2023, 10:21 Названы две основные причины подорожания путевок в Турцию Турагент Гажиенко: отдых в Турции подорожал из-за инфляции и обесценивания нацвалюты Freepik

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Путевки в Турцию резко подорожали для россиян из-за инфляции в стране и обесценивания турецкой лиры. Об этом «Известиям» сообщил владелец международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко.

Он объяснил, что высокая инфляция в Турции и обесценивание национальной валюты страны сделало товары и услуги дороже для отельеров. Чтобы не остаться в минусе, им приходится повышать цены. Он добавил, что на рост цен также оказали влияние санкции и изменения воздушных коридоров.

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«Это привело к увеличению времени полета в Турцию на час или полтора. К тому же не стоит забывать и о санкциях на российские авиакомпании, которые также оказали влияние на изменение расходов», — сказал Гажиенко.

Альтернативой Турции могут стать ОАЭ и Египет, рассказал руководитель турагентства Дмитрий Мир. По его словам, также стоит обратить внимание на Кубу и Венесуэлу.