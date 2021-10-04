Названы два способа сократить количество нежелательных звонков

Каждый россиянин хоть раз, но получал телефонные звонки с рекламой. Эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин назвал два способа сократить количество таких контактов.

Многие россияне просто перестали отвечать на звонки с незнакомых номеров. И игнорировать подобные вызовы тоже можно считать выходом из ситуации. Но поток навязчивых предложений это не поможет остановить, рассказал Мазохин в беседе с радио Sputnik.

Самый надежный способ прекратить такие звонки — это указать человеку на другом конце провода, что он нарушает закон о персональных данных, считает Мазохин.

«Единственный гарантированный способ, чтобы товарищи, которые звонят вам, перестали одолевать вас, — это сказать им, что вы не давали согласие на обработку персональных данных»», — считает эксперт. Он добавил, что по его опыту, после этого сразу кладется трубка.

Еще один способ — это прибегнуть к «пассивно-агрессивной» тактике, но тут понадобится запас времени. Эксперт посоветовал сообщить звонящему, что вы хотите выслушать все, что он хочет сказать. Дальше можно не слушать, а просто положить телефон рядом. Так, по словам Мазохина, вы убьете двух зайцев: испортите статистику тем, кто заказывает такие звонки, и потратите время тех, кто звонит, чтобы они не позвонили другим людям.

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