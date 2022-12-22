Общество 22 декабря 2022, 17:48 Названы доставшиеся Путину мечты детей с «Елки желаний» Президент Путин исполнит четыре детские мечты с «Елки желаний»

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Детские мечты о поездке в Крым и в дом Деда Мороза, прогулке на олене под северным сиянием и посещении Военной академии Генштаба Вооруженных сил исполнит президент России Владимир Путин. Все они достались ему во время благотворительной акции «Елка желаний». Об этом сообщил ТАСС.

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Российский лидер принял участие в акции в Московском Манеже. Он взял три открытки с новогоднего дерева и снял три новогодних шара из картона. Первые два желания принадлежали мальчику из Запорожской области.

«Мечтает побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза», — прочитал Путин.

Организаторы объяснили, что ребенок написал сразу две свои мечты в одном послании президенту. Российский лидер тут же согласился исполнить оба желания мальчика.

Мечтающей о поездке на олене и северном сиянии оказалась девочка из Кургана. В третьей открытке оказалось желание шестилетнего мальчика посетить Военную академии Генштаба Вооруженных сил России.

«Я думаю, что все мы сделаем, причем постараемся сделать достаточно быстро», — сказал Путин и забрал открытки с собой.

Акция «Елка желаний» проходит в России каждый год. Поделиться своей мечтой могут дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровьями или заболеваниями угрожающими жизни, а также сироты и дети из малообеспеченных семей.

С этого года об исполнений своих мечтаний могут просить дети беженцев, жителей новых территорий, а также военнослужащих и мобилизованных. Исполнителями детски желаний становятся политики, чиновники и общественные деятели.

В прошлом году Владимир Путин организовал поход в Мариинский театр на «Лебединое озеро» для 13-летней девочки, школьник из Подмосковья получил от президента России в подарок гитару, а пятилетний мальчик из Улан-Удэ побывал на экскурсии в пожарной части.