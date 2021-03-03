Названы должности, на которые возьмут безработных по программе Минтруда

Президент корпорации кадровых агентств Business Connection Ильгиз Валинуров в интервью для радио Sputnik рассказал, на какие должности смогут взять безработных по новой программе Минтруда.

Министерство готовит программу трудоустройства граждан, которые потеряли работу во время пандемии коронавируса. Ведомство собирается выплачивать работодателям субсидии, если они будут нанимать людей, зарегистрированных в качестве безработных до 1 января этого года. Устроиться помогут не менее чем 200 тысячам россиян.

«Такая модель может работать и быть интересной компаниям, которые нанимают неквалифицированные кадры в большом количестве. Это могут быть кассиры, грузчики, продавцы и другие. Для них это может повлиять в плюс», — уточнил Валинуров.

По его словам, руководящие позиции вряд ли будут интересны нанимателям. Специалист отметил, что программа Минтруда поможет сформировать более прочные связи между работодателями и государственными центрами занятости.

Согласно информации ВНИИ труда, на конец прошлого года, в нашей стране зарегистрировано 2,8 миллиона безработных.