Названы документы, которые не имеют права запрашивать при приеме на работу

При трудоустройстве работодатель не имеет права требовать ряд документов, рассказала агентству «Прайм» доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева. Она уточнила, какой пакет в обязательном порядке необходим соискателю.

Весь необходимый комплект бумаг прописан в Трудовом кодексе РФ, отметила эксперт. В базовый набор входит паспорт, СНИЛС, трудовая книжка. Также необходим диплом и военный билет. В некоторых случаях требуется медицинская книжка, справка об отсутствии судимости и административных взысканий за употребление наркотиков или психотропных веществ.

Работодатель не имеет права требовать ИНН, рекомендации с предыдущего места работы, справки о семейном положении и справку об отсутствии беременности. Женщине в положении можно отказать только в случае неподходящего уровня квалификации, заявила Дзгоева.

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