10 марта 2023, 14:29
Названы даты проведения велофестивалей в Москве
В Москве в 2023 году проведут два велофестиваля. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель мэра российской столицы Максим Ликсутов.
Он отметил, что власти запланировали проведение двух мероприятий: 20 мая и 16 сентября. Для участников подготовят яркие стартовые площадки.
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«Для жителей и гостей города подготовили новые форматы и запланировали различные мероприятия», — рассказал Максим Ликсутов.
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Он напомнил, что в прошлом году для москвичей устроили три велосипедных праздника. Это были велозаезды, маршруты которых пролегали по знаковым местам столицы.
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