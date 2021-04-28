Названы дата и место торжественного приема оргкомитета ПМЭФ-2021

Торжественный прием организационного комитета Петербургского международного экономического форума состоится 2 июня на площадке комплекса Royal Beach.

Для гостей ПМЭФ сыграет музыкальный коллектив Richter Trio под руководством пианиста и композитора Кирилла Рихтера. Он один из представителей российского минимализма. Рихтер выступал на знаменитых концертных площадках Европы.

Richter Trio в составе Августа Крепака (виолончель) и Алены Зиновьевой (скрипка) представит сочинения из альбома CHRONOS. Это музыка для кино, редко исполняемые пьесы. Также прозвучат новые композиции пианиста.

Музыкальную программу продолжит певица Zivert . Она является одной из наиболее ярких звезд на российской эстраде. Исполнительница своей музыкой уже покорила сердца миллионов людей. Кульминацией музыкальной программы станет эксклюзивная презентация нового проекта Сергея Шнурова «Зоя».

На мероприятие можно пройти только по приглашению организационного комитета ПМЭФ-2021.