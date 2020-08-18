Названы дата и место прощания с Валентиной Легкоступовой

Валентина Легкоступова скончалась после падения в своей квартире. Прощание с певицей состоится на Троекуровском кладбище в Москве 20 августа.

Траурную церемонию проведут в Большом прощальном зале похоронного дома Троекурово, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ГУП «Ритуал».

Известно, что начало гражданской панихиды намечено на 12:00. Она пройдет в закрытом режиме, представителей СМИ на мероприятие не пустят.

Заслуженная артистка Российской Федерации Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни. За несколько дней до смерти певицу доставили в больницу с многочисленными травмами и синяками.

Муж артистки Юрий Фирсов заявил, что она ударилась головой в ванной. Без помощи медиков она была минимум два дня. Дочь Легкоступовой Анэтта Бриль сначала отвезла ее в наркологическую клинику.

Девушка рассказала, что не приезжала к матери из-за угроз со стороны ее супруга. Разговоры с ним Бриль записала.