Общество 01 июля 2023, 18:55 Названы дата и место прощания с прокурором Чувашии Фоминым, утонувшим во время заплыва по Волге Гражданская панихида и прощание с прокурором Чувашии Фоминым пройдет 2 июля Прокуратура Чувашской Республики / Википедия

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Гражданская панихида и прощание с прокурором Чувашии Андрем Фоминым пройдет 2 июля во Дворце культуры имени Якова Ухсая. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры республики.

«Гражданская панихида и прощание с прокурором Чувашской Республики состоится 2 июля с 11:00 в ДК имени Якова Ухсая по адресу: Чебоксары, улица Ленинградская, 32» — указано в сообщении.

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Главный прокурор республики умер на 58-м году жизни во время массового заплыва по Волге. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца. Медики не смогли спасти мужчину. Он участвовал в заплыве через Волгу каждый год, в этот раз собирался проплыть 2200 метров.

Андрей Фомин — российский государственный деятель, юрист. Прокурором Чувашии он стал в 2020 году. До этого он занимал должность первого заместителя прокурора Крыма — с 2014-го до 2020-го.