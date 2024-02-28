Общество 28 февраля 2024, 14:23 Названы дата и место прощания с Николаем Рыжковым РИА «Новости»: прощание с Рыжковым может состояться 1 марта РИА «Новости»

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Прощание с бывшим главой правительства СССР, экс-сенатором Николаем Рыжковым может пройти в пятницу, 1 марта, в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в Совете Федерации.

По словам собеседника агентства, похороны состоятся в тот же день, но место захоронения политика пока не определили.

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«Совет Федерации является соорганизатором похорон Николая Рыжкова», — сказал он.

О смерти Рыжкова на 95-м году жизни стало известно в среду, 28 февраля. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала его человеком-эпохой, который работал на благо своей страны.

Рыжкова уважали в депутатском корпусе за его патриотизм и желание работать, заявил Франц Кдинцевич. Несмотря на почтенный возраст, он не пропустил ни одного заседания в верхней палате парламента, добавил сенатор.