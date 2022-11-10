Важное 10 ноября 2022, 10:57 Названы дата и место похорон Стремоусова Представитель семьи Стремоусова: похороны замглавы Херсонской области пройдут в Крыму Telegram

Читать 360tv в

Заместителя врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Крыму. Об этом ТАСС сообщил представитель семьи погибшего.

«Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе», — сказал собеседник агентства.

Реклама

Других подробностей он не привел.

Реклама

Стремоусов скончался 9 ноября в результате ДТП под Геническом. По данным РИА «Новости», виновником аварии, предположительно, стал водитель грузовика, который совершал опасный маневр на трассе. Водитель Стремоусова пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением.

Автомобиль замглавы Херсонской области получил очень сильные повреждения: бронекапсулу оторвало от шасси. Официальные данные об аварии пока не публиковали.

Президент России Владимир Путин в тот же день подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно. Известно, что у погибшего остались жена и пятеро детей. Ему было 46 лет.