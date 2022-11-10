10 ноября 2022, 10:57
Названы дата и место похорон Стремоусова
Представитель семьи Стремоусова: похороны замглавы Херсонской области пройдут в Крыму
Заместителя врио губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Крыму. Об этом ТАСС сообщил представитель семьи погибшего.
«Кирилла похоронят в пятницу в Симферополе», — сказал собеседник агентства.
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Других подробностей он не привел.
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Стремоусов скончался 9 ноября в результате ДТП под Геническом. По данным РИА «Новости», виновником аварии, предположительно, стал водитель грузовика, который совершал опасный маневр на трассе. Водитель Стремоусова пытался уйти от столкновения, но не справился с управлением.
Автомобиль замглавы Херсонской области получил очень сильные повреждения: бронекапсулу оторвало от шасси. Официальные данные об аварии пока не публиковали.
Президент России Владимир Путин в тот же день подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно. Известно, что у погибшего остались жена и пятеро детей. Ему было 46 лет.
Погиб Кирилл Стремоусов
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