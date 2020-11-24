Названы дата и место похорон бывшего главы Хакасии Виктора Зимина

Бывшего главу Хакасии Виктора Зимина, который скончался накануне после осложнений от COVID-19, похоронят в Красноярском крае. Церемония прощания с чиновником состоится в Москве 24 ноября.

Дату похорон Зимина озвучил в своем Instagram глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев.

«Церемония прощания с Виктором Михайловичем Зиминым пройдет на Троекуровском кладбище в 12:00», — написал он.

Хоронить Виктора Зимина будут 25 ноября в Красноярском крае, рядом с его родителями. Где именно это произойдет, Челтыгмашев не уточнил.

О смерти Зимина стало известно накануне. В августе он попал в больницу с COVID-19, лечили чиновника в военном госпитале в Москве. Ему не удалось победить болезнь: экс-глава Хакасии умер на 59 году жизни.

Регион Виктор Зимин возглавлял с января 2009 по октябрь 2018 года, а в 2013 году более полугода был врио главы республики. С марта 2019-го находился на посту заместителя генерального директора ОАО «РЖД», руководил дирекцией развития железных дорог Восточного полигона.