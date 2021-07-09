Названы четыре основных вида мошенничества

С развитием цифровых технологий растет изобретательность мошенников. О схемах мошенничества лучше знать, чтобы не попасться на удочку желающих нажиться. ОСН перечислила четыре способа мошенничества, которые популярны у преступников сегодня, и рассказала, как с ними бороться.

Телефонное мошенничество популярно уже долгое время. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка и сообщают, что с карты жертвы якобы пытаются снять деньги посторонние. После этого они требуют сообщить данные карты, завладев которыми, сами снимают с нее средства. Чтобы не попасться на удочку, не стоит называть посторонним никакие данные карты, а получив звонок или СМС «из банка» следует самостоятельно перезвонить на горячую линию своего банка, чтобы уточнить информацию.

Мошенники также могут действовать, выставляя фальшивые объявления о продаже товаров в соцсетях. Часто эти «товары» продают по заниженной стоимости. Продавец требует предоплату, а получив деньги, исчезает. Чтобы не потерять средства, не следует покупать ничего в соцсетях, лучше пользоваться только проверенными интернет-магазинами и не соглашаться на предоплату.

Могут обманывать, наоборот, и продавцов товаров. В таких ситуациях мошенники говорят, что переведут деньги за товар продавцу на карту и просят сообщить ее реквизиты. Через некоторое время они перезванивают и сообщают, что стоят у банкомата и им нужно ввести код из СМС, пришедшей владельцу карты. Часто на такую уловку попадаются пожилые или просто доверчивые люди. Если по незнанию человек сообщает код, средства с его карты, разумеется, немедленно снимаются. Чтобы избежать такого, не стоит сообщать какие-либо данные карты посторонним людям.

Наконец, популярно мошенничество при помощи фишинговых сайтов — сайтов, которые в точности копируют интерфейс той или иной страницы, на которую пытается зайти пользователь. С помощью фальшивых сайтов мошенники могут украсть как личные данные, так и деньги. Поэтому, заходя на сайты, следует быть осторожными и всегда сверять адрес страницы.