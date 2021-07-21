Названы близкие к формированию коллективного иммунитета к коронавирусу регионы России

В России 17 регионов максимально приблизились к формированию коллективного иммунитета. Среди них Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наиболее близки к достижению коллективного иммунитета <…> с учетом вакцинированных, переболевших, перенесших заболевание в бессимптомной форме 17 регионов страны. Это Москва, Санкт-Петербург, республики Тува, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха (Якутия), Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа», — приводит ТАСС слова заместителя председателя правительства.

Голикова отметила, что коллективного иммунитета от SARS-CoV-2 на уровне 80% Россия может добиться к 1 ноября. По ее словам, прививку первым компонентом сделали 33,6 миллиона человек. Из них 22,6 миллиона получили оба компонента. Вице-премьер добавила, что с июля по сентябрь в гражданский оборот поступит более 67 миллионов доз вакцин.

Ранее Путин призвал повысить темп вакцинации от коронавируса в стране. Он подчеркнул, что людей надо убеждать в необходимости сделать прививку и ничего не навязывать.