Названы аудиокниги, которые россияне слушали на самоизоляции

У россиян большой популярностью пользовались аудиокниги в жанрах фантастика и фэнтези. Им свое предпочтение отдали 24% жителей России, сообщил сайт радиостанции «Комсомольская правда».

В Швеции стали популярны жанры триллер и детектив, их слушали 45% населения. В Сингапуре жители чаще обращались к детской литературе (24%), в Индии выбрали классику.

По данным исследования, в топ-5 авторов неизменно попадала Джоан Роулинг с историями о Гарри Поттере.