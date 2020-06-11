Названы аудиокниги, которые россияне слушали на самоизоляции
Аналитический сервис провел исследование и выяснил, какие аудиокниги люди из разных стран чаще слушали во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило РИА «Новости».
У россиян большой популярностью пользовались аудиокниги в жанрах фантастика и фэнтези. Им свое предпочтение отдали 24% жителей России, сообщил сайт радиостанции «Комсомольская правда».
В Швеции стали популярны жанры триллер и детектив, их слушали 45% населения. В Сингапуре жители чаще обращались к детской литературе (24%), в Индии выбрали классику.
По данным исследования, в топ-5 авторов неизменно попадала Джоан Роулинг с историями о Гарри Поттере.