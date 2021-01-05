Названы артисты, вызывающие наибольшее доверие у россиян

Актер Константин Хабенский, шоумен Дмитрий Нагиев и режиссер Никита Михалков возглавили рейтинг артистов, которым россияне доверяют больше всего. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на опрос компании «Ромир».

В лидеры также вошли новичок рейтинга Николай Цискаридзе. Он стал четвертым и сместил с этого места актрису Чулпан Хаматову, которая опустилась немного ниже.

Кроме того, россияне доверяют актеру Сергею Безрукову, ушедшей в политику звезде сериала «Универ» Марии Кожевниковой, артистам Александру Петрову, Владимиру Машкову и Ивану Охлобыстину.

В проведенном опросе приняли участие 2400 жителей городов с населением более 100 тысяч человек. Респондентов просили назвать семь известных россиян, которым они доверяют больше всего, и распределить их по рангам, где на первом месте тот, кто вызывает большее доверие.