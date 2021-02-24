Названы 5 ошибок, которых надо избегать при покупке новых машин

Чтобы не ошибиться и не пожалеть впоследствии о своем легкомыслии, к выбору дилера нужно подойти с той же тщательностью, с какой вы выбирали модель и марку автомобиля. Новые машины нужно покупать только в официальных салонах.

Все продавцы пытаются продать автомобили как можно дороже, пишет «АвтоВзгляд». Но официальные дилеры сотрудничают с дистрибьютерами, и не пытаются неоправданно поднимать проценты по кредитам, не срывают сроки выдачи машины и не подсовывают битые или поломанные автомобили. «Серых» дилеров очень сложно привлечь к ответственности, так как нет возможности пожаловаться представителю марки.

Можно купить машину сразу, но лучше подождать доставки. Вы сможете выбрать необходимую комплектацию и избежать переплаты в несколько сотен тысяч рублей.

В салонах можно и нужно просить скидку, но нужно делать это правильно. Тогда итоговая сумма будет значительно меньше. При этом лучше не впадать в крайность, дилер может дать бонусы, если комплектация машины средняя или богатая. Число дополнительных услуг заметно влияет на чек.

Необходимо внимательно изучить договор купли-продажи. Важно обратить внимание на итоговую стоимость машины, на сроки доставки и размер неустоек, если они сорваны продавцом, гарантийные обязательства дилера перед покупателем. В договоре не должно быть дополнительных комиссий. Например, за доставку машины со склада. Очень часто такие пункты включают в документы «серые» дилеры.

Покупатель имеет право внимательно изучить автомобиль в зоне выдачи. Проверить, нет ли повреждений и неисправностей. Следует проверить кузов, который часто повреждают при транспортировке, и проверить работу всех систем автомобиля. Нужно сверить VIN-код автомобиля на кузове с номером, прописанным в ПТС, убедиться, что продавец выдал весь комплект документов и забрать два комплекта ключей.