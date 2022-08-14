Названы 5 главных книг этого лета в России

Библиотека электронных книг «ЛитРес» назвала пять самых скачиваемых книг России за это лето. Книжное обозрение сезона опубликовала газета «Дни.ру».

Среди литературных хитов — две книги о саморазвитии для женщин. Это книги «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко и «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой. Книги о том, как полюбить себя, повысить самооценку, полюбить свое тело.

Также любители книг в России явили запрос на роман Ерофея Трофимова «Одиночка. Школа пластунов». Это фантастический «боевик» с примесью альтернативной истории, события которого разворачиваются в вымышленном прошлом в казачьей станице.

Среди популярного также книга «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Евы Эгер. Это автобиографическая книга, в которой всемирно известная психотерапевт Эгер сначала рассказывает историю своей жизни — Освенцим, потерю близких, а потом дает советы, как не сломаться и преодолеть посттравматическое стрессовое расстройство.

И конечно, какой литературный топ в РФ без очередной книги Сергея Лукьяненко? На этот раз это роман «Лето волонтера», в котором главный герой Максим хочет выучиться на межзвездного дипломата и налаживать контакты с другими вселенными. Это уже четвертая книга серии про «Измененных».

Как ранее сообщалось, 3 сентября в Коломне и 4 сентября в Даровом пройдет юбилейный, десятый яблочно-книжный фестиваль. Это будут первые выходные осени, и для горожан и гостей будут работать сразу 15 площадок фестиваля, который состоится в историческом центре Коломны.