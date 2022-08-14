Названы 5 главных книг этого лета в России
Сайт «ЛитРес» рассказал про пять самых скачиваемых книг лета 2022
Библиотека электронных книг «ЛитРес» назвала пять самых скачиваемых книг России за это лето. Книжное обозрение сезона опубликовала газета «Дни.ру».
Среди литературных хитов — две книги о саморазвитии для женщин. Это книги «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко и «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой. Книги о том, как полюбить себя, повысить самооценку, полюбить свое тело.
Также любители книг в России явили запрос на роман Ерофея Трофимова «Одиночка. Школа пластунов». Это фантастический «боевик» с примесью альтернативной истории, события которого разворачиваются в вымышленном прошлом в казачьей станице.
Среди популярного также книга «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Евы Эгер. Это автобиографическая книга, в которой всемирно известная психотерапевт Эгер сначала рассказывает историю своей жизни — Освенцим, потерю близких, а потом дает советы, как не сломаться и преодолеть посттравматическое стрессовое расстройство.
И конечно, какой литературный топ в РФ без очередной книги Сергея Лукьяненко? На этот раз это роман «Лето волонтера», в котором главный герой Максим хочет выучиться на межзвездного дипломата и налаживать контакты с другими вселенными. Это уже четвертая книга серии про «Измененных».
Как ранее сообщалось, 3 сентября в Коломне и 4 сентября в Даровом пройдет юбилейный, десятый яблочно-книжный фестиваль. Это будут первые выходные осени, и для горожан и гостей будут работать сразу 15 площадок фестиваля, который состоится в историческом центре Коломны.