Утверждены площадки для храма в Екатеринбурге

Рабочая группа решала вопрос с местом предполагаемого строительства 3 сентября. По итогам собрания были выбраны три площадки. В их число вошло пересечение улиц Белинского и Фурманова, там храм могут расположить недалеко от набережной и пруда.

Вторым местом стала территория бывшего приборостроительного завода на улице Горького. Также в список включили площадку за Макаровским мостом, которая тоже находится у городского пруда.

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Теперь составленный перечень должна утвердить Дума Екатеринбурга. Депутаты рассмотрят его 24 сентября.

Изначально храм хотели построить на месте центрального городского сквера. Эту инициативу не поддержали местные жители, после чего было решено сначала провести опрос, а затем развернуть стройку.

Храм Святой Екатерины намерены возвести в Екатеринбурге к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.