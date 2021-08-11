Названы 3 многоквартирных дома, которые снесут в Екатеринбурге

Три признанных аварийными многоквартирных дома снесут в Екатеринбурге. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт администрации города.

«Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: город Екатеринбург, улица Венгерских Коммунаров, дом 145а. В соответствии с жилищным кодексом РФ, дом признан непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу, или реконструкции», — сказано в официальном постановлении.

Кроме того, сносить планируют дом 7 по улице Артема/Шолохова 1 и дом 6 на улице Авангардная. Строения признали аварийными.