Названы 17 худших киносцен секса. Среди них эпизод с… уткой

Закрывали ли вам глаза, когда при просмотре фильма с родителями, начиналась эротическая сцена? Оказывается, есть голливудское кино, в котором постельные сцены вы и сами бы не стали смотреть.

The Independent составила список самых худших сцен секса.

Туда попала мелодрама «Джильи» с Дженнифер Лопез, где лесбиянка-убийца неожиданно не смогла устоять перед очарованием героя Бена Аффлека. Следующей отметили киноленту «Говард-утка», в которой героиня вступает в связь с гигантской уткой.

Интимный эпизод из фильма «Очень плохая училка» с Кэмерон Диаз и Джастином Тимберлейком, тоже попала в этот список. Критики не смогли определиться какой же именно из многочисленных моментов ужасный.

Самым позорной секс-сцену всех времен признали эксперименты Мадонны и Уиллема Дефо с горячим воском в триллере «Тело как улика».

Таже в позорном списке находятся «Звездная карта», где снимались Джулианна Мур и Роберт Паттинсон, за эпизод в машине на обочине, «Шоугелз» за эпизод с сексом в бассейне и даже кассовую киноленту «Аватар».

Критике поверглись и эротические сцены фильмов «Комната», «Пятьдесят оттенков серого», «Основной инстинкт 2», «Жаркое американское лето», «Ущерб», «Если бы эти стены могли говорить 2», «Чего хотят женщины», «Хранители» и «Исчезнувшая».