Названы 17 худших киносцен секса. Среди них эпизод с… уткой
The Independent составила список самых худших сцен секса.
Туда попала мелодрама «Джильи» с Дженнифер Лопез, где лесбиянка-убийца неожиданно не смогла устоять перед очарованием героя Бена Аффлека. Следующей отметили киноленту «Говард-утка», в которой героиня вступает в связь с гигантской уткой.
Интимный эпизод из фильма «Очень плохая училка» с Кэмерон Диаз и Джастином Тимберлейком, тоже попала в этот список. Критики не смогли определиться какой же именно из многочисленных моментов ужасный.
Самым позорной секс-сцену всех времен признали эксперименты Мадонны и Уиллема Дефо с горячим воском в триллере «Тело как улика».
Таже в позорном списке находятся «Звездная карта», где снимались Джулианна Мур и Роберт Паттинсон, за эпизод в машине на обочине, «Шоугелз» за эпизод с сексом в бассейне и даже кассовую киноленту «Аватар».
Критике поверглись и эротические сцены фильмов «Комната», «Пятьдесят оттенков серого», «Основной инстинкт 2», «Жаркое американское лето», «Ущерб», «Если бы эти стены могли говорить 2», «Чего хотят женщины», «Хранители» и «Исчезнувшая».