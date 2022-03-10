Названы 10 «антистресс»-продуктов для перекуса

Некоторые продукты обладают способностью снижать стресс и улучшать эмоциональный фон. Они не помогут моментально снять тревогу и подавленность, но могут немного поднять настроение. Сайт kp.ru назвал 10 таких «антистрессовых» продуктов для перекуса.

Первый из таких продуктов — шоколад. Ученым давно известно, что четыре-пять долек горького шоколада в день способны помочь справиться со стрессом. Шоколад способствует выбросу эндорфинов и дает организму энергию.

Второй продукт — сельдерей. Не так вкусно, как шоколад, однако сельдерей успокаивает и снижает артериальное давление, таким образом помогая в борьбе со стрессом.

Третий продукт — лакрица, которую многие не любят, а другие, наоборот, обожают. Она помогает бороться с усталостью, заставляя надпочечники вырабатывать ферменты, подавляющие кортизол, главный гормон стресса.

Чеснок помогает привести в норму кровообращение и уровень сахара в крови. А капуста (брюссельская, белокочанная, цветная) содержит вещества, способные снижать уровень тревожности и депрессии.

Кроме того, к продуктам, улучшающим настроение за счет своего состава и помогающим бороться со стрессом и тревогой, относят жирную рыбу, различные ягоды, ромашковый чай и орехи.