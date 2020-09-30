Названо вновь набравшее популярность имя для новорожденных девочек

По словам специалистов, родители стали выбирать имя Вера в три раза чаще, чем 20 лет назад, пишет ИА RNS.

«Имена Вера, Надежда и Любовь являются распространенными в Москве. С начала года самым популярным именем из трех перечисленных стала Вера», — уточнили в пресс-службе ЗАГСа.

Так назвали 426 девочек с начала нынешнего года. В 2000 году эта цифра был в три раза меньше. Имя Надежда выбрали в этом году 115 раз, а Любовь — 75 раз. Помимо прочего, среди жителей столицы становятся популярными двойные имена. В текущем году новорожденных называли Анной-Верой, Верой-Джейн и Верой-Розали.