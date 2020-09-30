Названо вновь набравшее популярность имя для новорожденных девочек
Работники московского управления ЗАГС назвали вновь набравшее популярность имя для новорожденных девочек, информирует газета «Вечерняя Москва».
По словам специалистов, родители стали выбирать имя Вера в три раза чаще, чем 20 лет назад, пишет ИА RNS.
«Имена Вера, Надежда и Любовь являются распространенными в Москве. С начала года самым популярным именем из трех перечисленных стала Вера», — уточнили в пресс-службе ЗАГСа.
Так назвали 426 девочек с начала нынешнего года. В 2000 году эта цифра был в три раза меньше. Имя Надежда выбрали в этом году 115 раз, а Любовь — 75 раз. Помимо прочего, среди жителей столицы становятся популярными двойные имена. В текущем году новорожденных называли Анной-Верой, Верой-Джейн и Верой-Розали.