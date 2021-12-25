Названо вино, подходящее для новогоднего стола

Игристое вино подходит к большинству блюд на новогоднем столе, но отдельные напитки подбираются персонально, например, для оливье с колбасой. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт виноторговой компании Fort Кристина Монкус.

Заливная рыба будет лучше всего сочетаться с белым вином «Гави ди Гави», а красная или черная икра лучше всего сочетается с игристым.

По словам Монкус, игристое является универсальным алкогольным напитком на новогодний стол. По ее словам, кислотность вина подходит как к салатам, так и к мясным блюдам, например из индейки.

«Можно выбрать как классический брют, так и варианты экстрадрай: это то же сухое игристое, только содержание сахара в нем чуть выше, чем в брюте», — сообщила Монкус, отметив, что будет лучше, если напиток подойдет всем гостям за новогодним столом.

Вино зеро дозаж лучше будет сочетаться с оливье с раковыми шейками, сказала Монкус. По ее словам, к каждому блюду можно подобрать и свой персональный напиток. В частности, к оливье с колбасой подходит сухое асти секко из Пьемонта.

Эксперт объяснила, что если новогодний стол будет состоять из фастфуда, то лучше всего с ним стоит попробовать просекко.

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