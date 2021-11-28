Названо условие выдачи в России QR-кодов после прививок иностранными вакцинами от коронавируса

Жители России смогут получать QR-коды о вакцинации от коронавируса иностранными препаратами, когда их одобрят в стране. Об этом заявил сенатор Юрий Архаров.

«Вопрос признания зарубежных вакцин, безусловно, позволит снять часть социальной напряженности среди населения, но он должен быть обоюдным со стороны наших международных партнеров», — приводит Ura.ru слова члена Совфеда.

Архаров уточнил, что пока QR-код о вакцинации от коронавируса можно получить после прививки зарегистрированными препаратами. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Петер Сийярто в интервью RT объяснил, почему в Евросоюзе тянут с регистрацией российской вакцины от SARS-CoV-2 «Спутник V». По его словам, это политический и идеологический вопрос.

Президент России Владимир Путин в середине ноября во время выступления на форуме АТЭС призвал страны ускорить процесс взаимного признания вакцин. Российский лидер уверил, что это поможет в полной мере восстановить деловую и туристическую активность в мире.