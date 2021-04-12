Названо условие присутствия журналистов на послании Путина

Журналисты смогут присутствовать на послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, если сдадут два отрицательных ПЦР-теста. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Ввиду необходимости соблюдения ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, количество приглашенных представителей СМИ и формат их работы на мероприятии будут определены с учетом требований Роспотребнадзора. <…> Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля соответственно», — говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Там отметили, что справки об отсутствии коронавируса журналисты должны будут предъявить на входе на мероприятие в любом удобном виде — бумажном или электронном.

В Кремле напомнили, что на посещение послания российского президента есть квота: от печатных СМИ — два человека, от информационных агентств — три человека, от электронных изданий — один человек, от телеканалов — шесть человек и радиокомпаний — один человек. Ранее стало известно, что Путин выступит с посланием 21 апреля. Как рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, оно будет «постковидным».